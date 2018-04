La vita dei nostri antenati, nella Savona di oltre cinque secoli fa, era decisamente molto diversa. E, naturalmente, molto differenti erano i valori su cui era impostata l’esistenza e la vita quotidiana dei Savonesi di allora.

In tal senso, un documento molto importante, per cercare di ricostruire quell’epoca tanto lontana da noi è certamente rappresentato da un atto notarile che fu rogato a Savona il 5 marzo 1461 in occasione della morte di Bernardo Gavotti, costituente, nella sostanza, l’elenco dei beni facenti parte della sua eredità destinata al figlio Raffaellino (che, negli anni successivi avrebbe fatto più volte parte del Consiglio degli Anziani). L’atto è particolarmente interessante perché testimonia una volta di più dei rapporti che in quell’epoca intercorrevano tra la nostra città e l’isola di Chio o, come veniva chiamata nel Medio Evo, Scio, “l’isola dai mille aromi”, una delle porte delle nazioni cristiane aperte sull’Oriente.

Figlio secondogenito di Nicolò Gavotti di Antonio, sposato con Salvagina Doria, figlia a sua volta di Pietro Doria (fratello di Filippo, signore di Sassello) e sorella di Antonio Doria, Bernardo Gavotti fu una singolare figura di marinaio e mercante, dedito ai viaggi e agli affari come tanti altri esponenti delle migliori famiglie savonesi del suo tempo. Capitano di nave nel 1454, come attesta il Verzellino, Bernardo era proprietario di due navi che figuravano presenti nel porto di Vado; suo padre Nicolò, nel 1458, gli aveva assegnato la sesta parte (due carati) di una sua nave; possedeva inoltre una carato di una nave di proprietà di suo cognato Antonio Doria.

Nel 1456, come testimonia un manoscritto anonimo conservato presso la Civica Biblioteca Berio di Genova e intitolato “Delle famiglie nobili della città di Savona” (donato nel 1740 dal signor Giuseppe Carnevale Schianelli), Bernardo Gavotti si recò a Chio con la sua nave “Corsa” carica di soldati per recare soccorso ai Genovesi minacciati dall’avanzata delle conquiste ottomane di Maometto II che, tre anni prima avevano conquistato Costantinopoli; nel 1455, d’altronde, proprio a Chio i Genovesi avevano dovuto subire l’attacco di una flotta comandata dall’ammiraglio turco Hamza Beg: questi, di ritorno da una fallita spedizione su Rodi, per rifarsi si era diretto a Chio, chiedendo il pagamento di 40.000 ducati d’oro per un credito, o presunto tale, dovutogli dall’imprenditore genovese Francesco Draperio. L’impresa di Hamza Beg si era risolta in un fallimento e Hamza Beg, avendo perso una nave, era dovuto tornare a Costantinopoli.

A Chio e a Caffa, comunque, Bernardo Gavotti si sarebbe recato più volte, nel corso della sua esistenza, per motivi d’affari e di commercio.

Nell’inventario compilato nel 1461 «pro Rafelino», così, troviamo un po’ di tutto: gonne da uomo e da donna foderate di lana, di fustagno, di broccato e di pelli pregiate di zibellino, di ermellino, di lupo e di cervo, mantelli foderati di stoffa, di lana, di seta e di velluto, scarpe di panno, cappelli, palmi di velluto e di panno tessuti “all’orientale”, gualdo e allume, ancore di ferro, balle di papiro per scrivere, bacili, candelabri, coltelli, calici d’argento, tovaglie dipinte e tovaglioli di lino, coperte e trapunte, tappeti, cofani dorati, fermagli d’oro con perle e pendenti, sigilli d’oro, catenelle e anelli d’oro con perle, turchesi, rubini, smeraldi e zaffiri, una catenella d’argento con un agnus dei e una crocetta, cinture e foderi da spada d’argento dorati e damascati e, ancora, fiorini d’oro, scudi d’oro di Francia, alfonsini d’oro, ducati d’oro, fiorini d’oro di Aragona e ducati d’oro di Turchia; ma il particolare che forse ci interessa di più è costituito dalla presenza di quattro schiavi, due di origine europea o asiatica chiamati Elena e Giorgio e due «negri» chiamati Giovanni Bianco (!) e Giovanni, acquistati da Bernardo Gavotti proprio nelle colonie genovesi di Caffa e Chio, dove aveva avuto gran parte dei suoi interessi.

Chio, un’isola montagnosa dell’arcipelago delle Sporadi cingenti l’estremo lembo occidentale dell’Asia Minore era a quel tempo una colonia della Repubblica di Genova. La Superba la tenne dal 1304 al 1329 e poi dal 1346 al 1566, anno quest’ultimo in cui l’isola venne conquistata dai Turchi.

Ricoperta da una verdeggiante vegetazione, Chio era allora considerata il giardino dell’Egeo: ovunque vi si poteva sentire il profumo della salvia, del timo, dell’origano e soprattutto del lentisco, da cui si traeva il mastice, una sorta di resina che allora come oggi costituiva la maggior risorsa dell’isola e che veniva utilizzata per la confezione di bevande, profumi, dolciumi, per la cura dei denti e come digestivo. La produzione annuale di mastice, come testimoniava Cristoforo Colombo nel suo “Giornale di bordo” rendeva nel XV secolo una cifra aggirantesi intorno ai 50.000 ducati. Ma la risorsa maggiore di Chio era data dall’allume, un minerale composto da solfato di allumino e solfato potassico che a quel tempo era molto usato dai tintori perché permetteva di fissare sulle stoffe le sostanze coloranti.

Savona aveva numerosi ed intensi rapporti con Chio e molti Savonesi risiedevano in quell’isola commerciandovi i prodotti italiani ed esportando poi in Europa le materie prime locali (i pregiatissimi marmi, il cotone, il buonissimo vino, le spezie, il mastice, la frutta secca, l’allume e le stoffe orientali). Chio era il crocevia dei commerci tra l’Occidente cristiano, i litorali dell’Asia Minore e i porti sul Mar Nero e proprio da lì provenivano in massima parte gli schiavi destinati al mercato ligure. Genova deteneva allora il monopolio del commercio degli schiavi: erano genovesi i mercanti che li acquistavano ed erano navi genovesi che li trasportavano a Genova e a Savona. Le colonie genovesi di Caffa, sul Mar Nero, Pera (un sobborgo di Costantinopoli) e Chio costituivano i principali centri di raccolta e spedizione degli schiavi dall’Oriente verso la Liguria e i porti del Mediterraneo occidentale. E lo 0,5% degli schiavi presenti a Savona giungevano proprio da Chio. Tra questi, nella prima metà del XV secolo, prevalevano i Tartari della Crimea, della Russia meridionale e del basso corso del Volga, i Circassi della Crimea e delle coste del Caucaso, gli Abkhazi della costa meridionale della Crimea e della parte centrale del litorale caucasico, i Mingreli (una minoranza etnica dell’Abkhazia) e poi i Bulgari, gli Albanesi, i Bosniaci, i Serbi, i Valacchi, gli Ungheresi e persino i Greci; ma non mancavano gli individui di colore, i Mori, com’erano chiamati allora, che nel periodo compreso tra il 1460 ed il 1480 avrebbero raggiunto la cifra ragguardevole del 25% della popolazione servile presente a Savona, come ha bene rilevato nei suoi studi il prof. Carlo Varaldo. L’inventario dei beni di Bernardo Gavotti non ci dice se i due schiavi di colore di sua proprietà fossero «de progenie Saracinorum» o «de progenie Maurorum» ossia di origine araba o africana. Il fatto che possedessero nomi cristiani non significa assolutamente nulla: potevano esser stati loro imposti al momento dell’arrivo sui mercati liguri, senza tenere conto della loro fede religiosa originaria. Un poco più rilevatore il fatto che gli altri due avessero nome Elena e Giorgio: nomi di evidente origine cristiano-ortodossa, a testimonianza di una loro possibile estrazione balcanica o greca.

I due terzi degli schiavi che giungevano a Savona vi restavano per vivere in città con i loro padroni, che erano in genere imprenditori, uomini d’affari, armatori e grandi proprietari immobiliari, proprio come il nostro Bernardo Gavotti. Gli schiavi, a Savona, erano destinati, se donne, alle cure domestiche, se uomini, alla coltivazione negli orti, al lavoro nelle botteghe artigiane o impiegati sulle navi come mozzi.

Su Elena, la schiava posseduta da Bernardo Gavotti, possediamo, forse, qualche notizia in più. Potrebbe infatti trattarsi di quella stessa schiava comprata da Bernardo Gavotti sul Mar Nero una decina di anni prima: un atto del notaio Giuliano Moneglia rogato il 5 febbraio 1452 attesta infatti l’acquisto compiuto da Bernardo Gavotti a Caffa di una schiava di ventidue anni «de progenie Mingrellorum», vendutagli da Lodisio Gioffredo di Sanremo e da lui imbarcata sulla nave di proprietà di Domenico Dentuto di Genova per esser portata a Savona.

Gli schiavi presenti nella cattolicissima Savona alla fine del XV secolo erano molto numerosi: una notizia, questa, che potrà forse stupire qualcuno, ma che deve essere compresa alla luce della mentalità e, soprattutto, della morale di quei tempi, profondamente diverse dalle nostre.

Per chi, ad ogni modo, volesse avere una conoscenza più approfondita su questo argomento segnaliamo l’interessante ed approfondito studio realizzato da Angelo Nicolini per il XXXVI volume degli “Atti della Società Savonese di Storia Patria”, pubblicato nel 2000, ed intitolato “Schiavi a Savona tra Tre e Quattrocento (1323-1460)”.

A completamento di questo articolo, vogliamo infine ricordare come il primo viaggio di cui si abbia testimonianza compiuto per mare da Cristoforo Colombo, che risiedette a Savona dal 1470 al 1474, fu compiuto proprio alla volta di Chio. La spedizione cui partecipò il futuro grande navigatore partì il 23 maggio 1474 da Savona, costituita dalla nave “Roxana”, un bastimento a quattro alberi bene armato al comando di Goffredo Spinola, con una quarantina di marinai, e da un baleniere di Nicolò Spinola con 86 uomini; oltre ai patroni Antonio Negro e Goffredo Spinola, a bordo delle due imbarcazioni vi erano marinai, carpentieri e tessitori savonesi fra cui, appunto, lo stesso Cristoforo Colombo. Questi, in seguito, avrebbe più volte affermato nei suoi scritti di avere soggiornato in gioventù a Chio, anche se senza precisare mai in quale occasione.

Giuseppe Milazzo