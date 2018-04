Savona. Dopo il rinvio a giudizio per disastro colposo dei 26 dirigenti di Tirreno Power anche Rifondazione comunista nel pomeriggio ha emesso una sua nota di commento a firma del segretario provinciale Lorenzo Ferraro e del responsabile provinciale ambiente Franco Zunino. “La scelta di inserire una centrale a carbone in pieno centro abitato è stata miope e ha avuto, così come confermano anche i dati impressionanti della ricerca del Cnr, un impatto pesante sulla salute della popolazione del comprensorio savonese”. Proseguono i due esponenti politici: “Non sta a noi ma alla magistratura stabilire il nesso diretto tra l’inquinamento della centrale e l’eccesso rilevante di mortalità per tumori, malattie come ischemie cerebrali e cardiache. L’evidenza della connessione tra inquinamento atmosferico e questi dati, anche in base a quanto stabilito anche dalla Regione Liguria, prova il rilevante contributo della centrale a questo inquinamento”. Concludono i due componenti del partito di Rifondazione: “Il rinvio a giudizio dei vertici aziendali rappresenta ulteriormente, se ve ne fosse ancora bisogno, quanto non fossero affatto prive di fondamento le argomentazioni e le accuse a riguardo della centrale portate avanti da coloro che in questi anni si sono battuti per fare chiarezza e migliorare la qualità dell’aria dei cittadini del nostro territorio”.