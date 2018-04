Andora. Venti campioni di sup provenienti da tutta Italia, sono stati protagonisti ad Andora della IV Turtle Paddle Cup, prima tappa della Coppa Italia 2018 di SUP Wave, la specialità che ha portato in Liguria i più valenti nel domare le onde sulla grande tavola, simile al surf, che si manovra con l’aiuto della pagaia. Un evento sportivo di alto livello, organizzato dall’Associazione Cinghiale Marino, con il patrocinio del Comune di Andora. Il sup è una specialità che si sta imponendo velocemente anche in Italia e su cui il club andorese ha puntato già da molti anni. Oggi la disciplina è stata riconosciuta dal CONI e sarà inserita fra quelle olimpiche.

Con le condizioni meteo di ieri, non facilissime, i partecipanti hanno dato prova di grande talento dando spettacolo. Tutti hanno espresso parole di grande entusiasmo per Andora considerata un ottimo campo di gara, ma anche per gli allenamenti e i test dei materiali dato che la località del ponente offre fondali, condizioni ideali e adeguati servizi.

A spuntarla su tutti, in questa prima tappa andorese della Coppa Italia, è stato Elia Senni, 19 anni di Cesenatico, primo classificato. “Per lui si profila un futuro radioso vista l’abilità con cui ha affrontato la prova – ha commentato Renato Colombini a margine della premiazione ricevendo, insieme al figlio Paolo, un riconoscimento per l’impegno profuso – Ospitare una gara di questo livello per noi è una grande soddisfazione che ci ripaga dei nostri sforzi”.

Nell’Open femminile piazza d’onore per Alessia Fulceri davanti ad Adriana del Borghi. Nella categoria Master si è imposto Mariano Billet davanti a Emanuele Guglielmetti e Martino de Giovanni. Sono andati bene anche i liguri Davide e Gianluca Marchiaro, di Torino, ma andoresi di adozione e nei Master anche Martino de Giovanni di Loano.

“Andora è conosciuta a livello internazionale dagli appassionati di surf e sup certamente perché offre le condizioni meteo, i fondali e le onde ideali, ma soprattutto grazie al lavoro di promozione fatto da Paolo e Renato Colombini che hanno da tempo creduto in questo sport e investito molte risorse ed energie conquistandosi la credibilità dei grandi campioni e dei responsabili della Coppa Italia e delle più importanti competizioni internazionali che hanno già scelto Andora per le loro gare – ha detto alla premiazione Paolo Rossi, Vice sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Andora.