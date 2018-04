Sarà presente per le conclusioni Carmelo Barbagallo

Genova. Dopo numerose assemblee, la Uil ligure sta per concludere la sua fase congressuale. La regionalizzazione della Uil ligure prenderà forma nel corso del 6° Congresso regionale che si terrà a Genova domani e dopodomani. La rivoluzione organizzativa, la prima della Uil nel Nord Italia, permetterà al sindacato ligure di gestire al meglio le risorse politiche ed economiche sul territorio, con un’unica testa e un unico cuore. Non più Uil Genova, né Uil Ponente, né Uil La Spezia: dal 13 aprile in poi ci sarà solo la Uil Liguria con una segreteria regionale che comprenderà tutti i territori.

Il programma della due giorni congressuale: domani alle 14,30 apertura del congresso relazione introduttiva di Mario Ghini, segretario generale Uil Genova e Liguria, intervento ospiti, dibattito, conclusioni del segretario nazionale organizzativo: Pierpaolo Bombardieri

Venerdì

Alle 9,30 presentazione nuovi strumenti organizzativi A seguire ci sarà il dibattito. Le conclusioni di Carmelo Barbagallo, segretario generale nazionale Uil, sono previste per le ore 12,30.

L’elezione del consiglio confederale è previsto per le 13,45, mentre l’elezione degli organismi statutari per le 14,00. Alle 15,30 Assemblea con le candidate e i candidati Uil alle Rsu nel pubblico

impiego

Saranno presenti i segretari generali nazionali di categoria: Michelangelo Librandi, Uil Fpl

Sonia Ostrica, Uil Rua, Nicola Turco Uilpa, Pino Turi, Uilscuola

Saranno presenti i segretari confederali: Antonio Foccillo, segretario confederale Uil nazionale

Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria Conclude il segretario generale Uil Carmelo Barbagallo

Modera il dibattito, per la segreteria confederale regionale, Lella Trotta.