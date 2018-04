Savona. Assoluzione per il sindaco di Albisola Franco Orsi e per i rappresentanti della vecchia giunta “perché il fatto non sussiste”. Si chiude così la vicenda giudiziaria iniziata nove anni fa in merito all’indagine sul park tra via Turati e la zona di località La Massa. Il proscioglimento per i primo cittadino e gli ex membri di giunta è arrivato nel tardo pomeriggio. Insieme a Orsi sono stati anche assolti: Davide Maranzano, Paolo Baglietto, Roberta Casapietra, Roberto Gambetta, Maurizio Garbarini, Christian Ghigo Gaspari e Giovanna Rolandi.

Dovevano rispondere dell’accusa di tentato abuso di ufficio. Il Pm Buttiglione aveva chiesto una condanna ad un anno e quattro mesi. Per le motivazioni della sentenza si dovranno attendere 90 giorni. Il procedimento era imperniato sulla legittimità di una delibera di giunta la 153 del 2009 che secondo l’accusa si sarebbe sovrapposta ad una precedente la 30 del 21 aprile, andando a modificare alcune decisioni. Una tesi questa sempre contestata dal collegio difensivo secondo il quale l’atto della giunta che riapriva i termini per modificare il piano operativo comunale sarebbe stato perfettamente legittimo. L’inchiesta era partita però dal parcheggio di via Turati che in base ad un esposto presentato dalla minoranza consiliare nel 2010 era stato temporaneamente posto sotto sequestro.

Gli inquirenti però poi messo sotto lente quello che ai loro occhi era sembrato il reale motivo per il quale l’intervento era stato messo in atto: favorire una operazione immobiliare nelle aree di proprietà dell’allora vicesindaco Maranzano e dell’assessore Baglietto. In cambio della concessione gratuita degli spazi su cui realizzare il parcheggio, nella parte non vincolata da piano di bacino, il Comune avrebbe dato il suo benestare ad un intervento edilizio consentito dal piano regolatore. A quel punto alla Procura era parso che il parcheggio era solo un pretesto per il Comune che in realtà avrebbe favorito interessi privati legati ad una operazione immobiliare. Di qui il tentato abuso edilizio decaduto con la sentenza di oggi.