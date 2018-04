Genova. I carabinieri del comando provinciale insieme a un’unità cinofila di Villanova d’Albenga e militari della compagnia di intervento operativo del sesto Battaglione Toscana, stanno eseguendo 17 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Genova per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Contemporaneamente sono in corso anche 11 perquisizioni in abitazioni del centro storico e nei quartieri di Rivarolo, Sampierdarena e Voltri. In manette sono finiti quattro cittadini del Gabon, uno della Costa d’Avorio, un mauritano, tre del Gambia, un birmano e quattro senegalesi.