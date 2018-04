Cairo Montenotte. Il Comune ricorre a fototrappole per individuare e multare i “furbetti” dei rifiuti. E’ quanto sta predisponendo il Comune di Cairo Montenotte di fronte ad un nuovo aumento dei casi di abbandono sopratutto di rifiuti ingombranti. La videosorveglianza si è rivelata utilissima per scoprire i colpevoli degli abbandoni di via Cortemilia dove erano cresciuti cumuli notturni di materiale edile, spazzatura, terra da scavo, mobili e parti metalliche.