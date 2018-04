Sono tre i bandi di prossima apertura per la Liguria destinati alla promozione della competitività delle piccole e medie imprese del settore pesca e dell’acquacoltura, in particolare per incentivare interventi di innovazione e ammodernamento di attrezzature, prevedendo circa 275 mila euro di finanziamenti del Feamp-Fondo europeo per gli affari marittimi e pesca.

Le misure aperte afferenti alla Priorità 1 – promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze saranno : misura 1.32 “salute e sicurezza sui posti di lavoro”; misura 1.41.1 “efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”; misura 1.41.2 “sostituzione di motori” che riducano l’emissione di sostanze inquinanti e che aumentino l’efficienza energetica dei pescherecci.

– MISURA 1.32: possono presentare richiesta di finanziamento tutti i pescatori, gli armatori di imbarcazioni da pesca e i proprietari di imbarcazioni da pesca. La misura finanzia interventi concessi, in unico contributo per lo stesso tipo di investimento, a bordo o destinati a singole attrezzature.

– MISURA 1.41.1: possono presentare richiesta di finanziamento gli armatori di imbarcazioni da pesca e i proprietari di imbarcazioni da pesca. La misura finanzia interventi a bordo o destinati a singole attrezzature per ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas ed aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci.

– MISURA 1.41.2: Possono presentare richiesta di finanziamento gli armatori di imbarcazioni da pesca e i proprietari di imbarcazioni da pesca. La misura finanzia interventi di sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’art.40, par.2, del Reg. (CE) 1224/200

La domanda di ammissione, completa della documentazione richiesta, deve essere compilata utilizzando i modelli presenti sul sito www.agriligurianet.it e consegnata a mano o tramite raccomandata A/R alla Regione Liguria, Settore Ispettorato Agrario Regionale.

Le domande devono essere presentate entro il 18 maggio 2018.