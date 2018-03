Borghetto. Durante le scorse Festività Natalizie era emersa la problematica che il Comune di Borghetto non aveva mai previsto la somministrazione dei pasti caldi a domicilio nelle domeniche e nei festivi. La Giunta Comunale e in particolare il sindaco Canepa e l’assessore alle politiche sociali Cannonero si erano prontamente attivati per risolvere con un provvedimento tampone la situazione e riuscendo a fornire i pasti anche nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno. La promessa fu quella di risolvere definitivamente il problema.

Sono trascorsi solo pochi mesi e il lavoro dell’Amministrazione ha dato i suoi frutti.

A partire da oggi i pasti caldi a domicilio saranno garantiti anche la domenica e i festivi. La preparazione e la distribuzione verranno messe in atto dall’Ambito Territoriale Sociale analogamente a quanto già avviene anche per gli altri Comuni membri.

“Un’altra promessa mantenuta.” Dichiara il Sindaco Giancarlo Canepa che aggiunge: “Un gesto di civiltà dovuto. Quando il gruppo lavora unito i risultati si vedono. Non era ammissibile e degno di una società civile che nei giorni di festa venisse sospeso un servizio così rilevante dal punto di vista sociale. Abbiamo compiuto un altro piccolo e significativo passo in avanti nel cammino per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Borghetto”