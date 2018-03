Tavarnelle Val di Pesa (FI). Il destino del Finale è ormai scritto o quasi: saranno necessari i play out per tentare di raggiungere una salvezza sempre più complicata. Nella trasferta toscana i giallorossoblu di Buttu escono nettamente battuti 2-0 e restano inchiodati al quart’ultimo posto. Passo avanti determinante per i gialloblu che, in attesa del recupero di Rignano, si tirano agevolmente fuori dalla zona rossa respirando aria meno rarefatta. A decidere la partita è stata una doppietta dell’ex Sampdoria Nicola Pozzi che realizza prima un rigore al 4′ e successivamente raddoppia alla mezz’ora di testa. Il Finale paga la sua sterilità offensiva e l’inferiorità numerica dovuta al l’espulsione di Antonelli per doppio giallo al 35′. Il San Donato anche nella ripresa ha gestito con sicurezza il doppio vantaggio sfiorando con Pozzi il 3-0. La buona volontà e il carattere non sono armi sufficienti ai finalesi per risalire la china, alla ripresa del campionato al ” Borel” arriverà l’U. Sanremo tornata clamorosamente in corsa per la vittoria del campionato. Nel Finale da segnalare il ritorno in campo di Visani dopo la lunga assenza.