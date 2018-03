Sanremo (IM) Reset dal 2006. Dodici anni senza successi azzurri sulle strade della corsa più magica e sorprendente. Reset dal nome di Pippo Pozzato, ultimo atleta vincitore di casa nostra, corifeo del ciclismo italiano, che in quell’anno piazzò, oltre a Filippo, altri due italiani sul podio: Alessandro Petacchi e Luca Paolini. Insomma, non ce ne fu per nessuno considerando che l’unico straniero finito nelle prime posizioni fu il belga fiammingo Tom Boonen che si classificò al quarto posto davanti ad un altro italiano: Danilo Napolitano.

Gara parzialmente bagnata e storica per le due ruote nostrane che tornano a comandare nella classica monumento di primavera. I progetti della sorte sono imperscrutabili e proprio Vincenzo Nibali, ultimo italiano a salire sul podio nel 2012, sei anni dopo trionfa, sorprendendo tutti, forse anche se stesso. Quaresima finita, digiuno spezzato: l’Italia ha vinto e lo ha fatto con il suo atleta più rappresentativo che ha messo in bacheca dopo due Lombardia e i tre grandi giri anche la Classicissima. Alle sue spalle Ewan e Demare, sesto Sagan, decimo Matthews.

E’ stata la pioggia ad accompagnare la 109° edizione della Milano-Sanremo, una pioggia fredda e dritta. Un clima autunnale contraddetto dal sole primaverile di Sanremo dove la pioggia ha lasciato il posto al cielo sereno fin dalla mattinata. Il bouquet dei favoriti recitava i soliti nomi: Sagan, Kwiatowski mentre tra gli italiani: Vincenzo Nibali. La partenza delle 10.07 ha visto ai nastri di partenza 25 squadre e 175 atleti, c’è anche la novità VAR come nel calcio. Pronti via e le squadre di Kwiatkowski (vincitore della scorsa edizione) e Sagan balzano in fuga con un vantaggio di 3.30″e 9 corridori tra cui gli italiani Maestri, Rota, Bono e Mosca; fuga che arriva a toccare i 7′ in provincia di Alessandria. La corsa è fluida, non si registrano scossoni e imprevisti e la media della velocità oscilla tra i 39 e i 41 km/h. Dopo la discesa del Passo del Turchino con la ripresa della pioggia, il vantaggio scende a 1′. 40″ ma a Cogoleto torna a crescere attestandosi sui 4′.36″. La pioggia cessa a Noli ma riprende ad intermittenza tra Finale e Pietra Ligure.

Le prime difficoltà per il gruppo in fuga arrivano sulla salita di Capo Mele dove il vantaggio scende a soli 1.’42” dopo 6 ore di corsa ed è destinato a ridursi a Capo Cervo e quasi ad annullarsi a Capo Berta con il gruppo che comincia l’attacco con Juraj Sagan in testa mentre nella parte centrale del gruppo arrivano anche le cadute di Mc Lay e Clarke prima e di quatto corridori tra cui Vuillermoz poco dopo. A 38 km dalla fine il vantaggio dei fuggitivi è ridotto a soli 33″ con Kittel che finisce in coda al gruppo e fuori gioco, sfortunato anche Finley che fora a 31 km dall’arrivo e con la Cipressa in vista e la velocità del gruppo che ha ripreso a pedalare a 55 km/h significa fine dei giochi.

Maestri, Rota, Bono e Van Winden sono gli ultimi fuggitivi ad arrendersi. Una fuga durata 260 km ma che non ha avuto successo, lo sprint finale è nell’aria: comincia la Cipressa (5,7 km e un dislivello di 324 metri), Nibali, Sagan e Demare sono tra i primi dieci ma il gruppo alla fine della discesa è molto allungato. Ad Arma di Taggia caduta di gruppo che coinvolge Cavendish che vola dopo aver centrato uno spartitraffico. Gilbert accumula ritardo proprio a causa della caduta dell’inglese: prima svolta. La rampa di lancio del Poggio, icona della Milano-Sanremo introdotto nel 1960, può definire i giochi e poco prima dei tornanti a 7 km dall’arrivo di Via Roma, Vincenzo Nibali ci prova da solo e vola a 12″ di vantaggio sul gruppo, inseguito da Trentin. Lo “squalo” è in picchiata sulla discesa che confluisce sull’Aurelia. Il finale si infiamma e Nibali va ma dietro manca un inseguimento credibile, l’ultimo chilometro ha tenuto tutti con il cuore in gola, il vantaggio scende a a 7″ ma è incolmabile: è’ lui il Re della Milano-Sanremo.