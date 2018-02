Il direttore della Asl 2 Porfido: "Per i lavoratori non cambierà nulla"

Albenga. “Saranno garantiti tutti i servizi ospedalieri e sopratutto saranno riaperti i pronto soccorso”. Questa la risposta che in mattinata il vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Sonia Viale ha dato a quanti sono preoccupati per la privatizzazione avviata con procedura sulla gazzetta ufficiale europea degli ospedali di Albenga, Cairo e Bordighera. Il direttore della Asl 2 Eugenio Porfido ha anche aggiunto: “Per i cittadini e i lavoratori degli ospedali non cambierà nulla. Migliorerà la qualità dei servizi resi”.