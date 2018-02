Villanova. Sarebbe pronto un finanziamento da parte del governo per salvare Piaggio Aeropsace. Lo ha reso noto il portale di riferimento del trasporto aereo Avionews. Sarebbe stata trovata infatti la copertura per la parte produttiva militare. Il Mef, ministero dell’economia e finanze si sarebbe detto favorevole alla proposta del ministro della difesa Pinotti per un finanziamento da 766 milioni in 15 anni per la Piaggio.