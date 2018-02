Savona. E’ un periodo molto difficile per il commercio ambulante nel Savonese. Le soluzioni prospettate dall’amministrazione Caprioglio per trasferire il mercato dal parcheggio di piazza Del Popolo ai giardini e vie circostanti non piace alle associazioni di categoria che ritengono insufficienti gli spazi per ospitare tutti i banchi del mercato settimanale. Non l’ha presa bene l’assessore al commercio Zunato che ha accusato le associazioni di fare politica. Intanto Confcommercio e Confesercenti sono sul piede di guerra per gli aumenti del canone del mercato tra il 20 e il 50% per il mercato ortofrutticolo di via Giuria e annunciano ricorsi al Tar. Il piano di trasferimento del mercato del lunedì è bloccato da almeno un anno.