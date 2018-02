"Non urliamo in campagna elettorale come altri fanno ma lavoriamo alla concretezza"

Savona. “Contiamo su un usato sicuro che ha già saputo dare ottimi risultati in questi anni e che siamo certi potrà essere affidabile per il futuro non solo di Savona e provincia ma del Paese”. Così Roberto Arboscello segretario cittadino del Pd ha commentato le candidature di Franco Vazio, Gianluigi Granero, Anna Giacobbe, Luigi De Vincenzi a Camera e Senato.

Una presentazione che ha tenuto conto per molti di loro, questa mattina presso la sede del Pd savonese in via Sormano, di curricula prestigiosi e di lungo corso. Anna Giacobbe è la parlamentare uscente che si è impegnata per i problemi del lavoro e dell’area di crisi complessa nel Savonese, Franco Vazio oltreché sulle problematiche del territorio ha lavorato molto sui temi della giustizia nella sua mission parlamentare, Luigi de Vincenzi è stato sindaco di Pietra Ligure e oggi è consigliere regionale di opposizione, Gianluigi Granero ha guidato in questi anni l’Alleaanza cooperative Liguria dalla presidenza della quale si è autosospeso in questi giorni per candidarsi al Parlamento.

“Nessun paracadutato sui nostri collegi come invece è avvenuto per altri partiti e schieramenti – ha sottolineato il segretario regionale del Pd Vito Vattuone. Non conduciamo una campagna elettorale in termini di urli o di sparate e annunci ma su basi concrete e su quanto di positivo è stato fatto in questi anni e può essere proseguito per la crescita e la stabilità del Paese e del territorio”. Anna Giacobbe invece ha parlato di “ferite provocate nel tessuto sociale ed economico del Savonese per una lunga e pesante crisi economnica. Bisogna stare vicino alle persone con difficoltà che non sempre avremo modo di incontrare in questa campagna elettorale e dobbiamo annodare fili importanti di contatti e collaborazioni con le comunità, i territori e le istituzioni. In questi anni comunque abbiamo fatto un grosso lavoro e penso che i risultati più importanti siano da ascriversi al decreto di area di crisi complessa per ridare fiato al territorio.

La strada è ancora lunga e dovremo lavorare su aspetti come la formazione e la ricollocazione di molte persone che hanno perso il lavoro in questi anni, ma penso che ce la potremo fare. Proprio lunedì avremo un passaggio importante con il Mise su questa partita dove anche la Regione però deve fare la sua parte non solo con fondi propri ma con le molte possibilità che l’Europa mette in campo in questa direzione”. Gianluigi Granero ha invece insistito sulla necessità di creare nuove infrastrutture e di potenziare le reti di collegamento sopratutto quelle ferroviarie: “Non posso pensare che a 21 anni ero nella commissione per lo spostamento a monte della rete ferroviaria e che a distanza di decenni in località come Borgio Verezzi esiste ancora un unico binario come nell’Ottocento. Dobbiamo quindi lavorare per raddoppiare completamente la linea ferroviaria del Ponente e per migliorare i collegamenti ferroviari tra Savona e Torino ma anche con il resto del Piemonte. Solo così possiamo pensare di poter uscire da una crisi che è anche in parte dovuta all’isolamento in cui versa il territorio savonese e ligure”. Luigi De Vincenzi invece non si nasconde e difficoltà di questa campagna: “Dobbiamo affrontare una battaglia assai dura in un luogo come il Ponente dove il Pd tradizionalmente non è così forte come in altre realtà, ma possiamo farlo con energia puntando anche sui molti fallimenti che in questi due anni il Centrodestra ha messo a segno alla guida della Regione specie in campo sanitario. Molti annunci e poca concretezza hanno caratterizzato la loro azione politica e amministrativa fino ad oggi”.

Franco Vazio ha puntato invece la sua attenzione sul rapporto con i sindaci anche quelli di colore diverso e di coalizione opposta che, a suo dire, sono stati fondamentali alleati nell’azione di governo complessiva del Savonese e verso l’amministrazione centrale: “Penso – ha detto Vazio – ad esempio all’azione di raccordo che il sindaco di Villanova Pietro Balestra che notoriamente non appartiene al Pd, ha messo in atto per la vicenda Piaggio.

Un raccordo che ha visto lavorare in sinergia anche altri Comuni come Finale e Albenga. Anche grazie a questi sindaci potremo andare il 15 febbraio prossimo ad un incontro importante al ministero delle Infrastrutture per verificare aspetti importanti del piano industriale di Piaggio e discutere del futuro. Penso comunque che il Pd e il governo abbiano davvero dato molto a questo territorio anche se molto resta da fare nei prossimi anni. Siamo anche gli unici ad essere sempre stati presenti ai tavoli con i lavoratori in difficoltà sia per Piaggio che per altre vertenze sul territorio. Siamo persone concrete che non possono accettare le sparate che da molti versanti si levano di chi annuncia sgravi fiscali impossibili da 40 miliardi o promette redditi di cittadinanza dalla dubbia copertura. Importante è stato il rapporto con le associazioni specie quelle degli agricoltori per le note vicende legate ai risarcimenti per le aziende colpite dall’alluvione che per colpa della Regione sono rimasti in stand by. Senza contare che grazie anche a questo Governo Albenga ha ottenuto 10 milioni per il nuovo polo scolastico e 1,2 milioni sono andati a Quiliano per il recupero di una struttura di pregio artistico e culturale”.

Vazio ha anche assicurato che il nuovo carcere nel Savonese si farà presto e che esistono le risorse per costruirlo. All’incontro ha preso parte anche il segretario provinciale Vigliercio.