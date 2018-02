Savona. Cinque nordafricani sono stati arrestati dai Carabinieri di Albenga al termine dell’operazione “Dominator” iniziata lo scorso mese di agosto. I cinque malviventi sono stati fermati per detenzione e spaccio di stupefacenti; dopo accurati controlli in un alloggio di Loano sono stati rinvenuti anche 6mila euro e attrezzature per tagliare e confezionare la droga che arrivava in Liguria dalla Lombardia e dalla Toscana. L’operazione che ha portato complessivamente all’arresto di ben 14 persone era cominciata l’estate scorsa quando i Carabinieri avevano iniziato le indagini su un gruppo di nordafricani sospettati di rifornire di sostanze stupefacenti la zona di Albenga. I cinque fermati a Loano sono stati condotti dal carcere di Imperia in attesa della decisione dell’Autorità Giudiziaria