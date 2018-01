Ponsacco (PI). Luna nuova dietro l’altra metà, ieri il colore grigio fumo della delusione e della paura oggi il cielo savonese, se proprio non ancora sereno, ha le sfumature della fiducia e della serenità. Le trasferte di Massa e Ponsacco, temutissime ordalie si sono rivelate positive esperienze che hanno fruttato punti dal valore doppio. Oggi l’1-1 sull’infuocato campo pisano ha certificato che quella del Savona non è una ripresina ma un vero e proprio cambio di passo e di mentalità verso la tranquillità.

Chezzi non cambia l’assetto di Massa, conferma davanti Gomes con Tognoni che recupera all’ultimo istante e va a schierarsi esterno d’attacco in coppia con Balestrero. Ponsacco con il 4-3-1-2 disegnato da Maneschi. Era prevedibile che i rossoblu cercassero di incanalare la partita sul piano dell’agonismo sviluppando un gioco vigoroso contro l’organicità e l’agilità dei biancoblu. La cronaca non offre spunti di rilievo e il match ci mette un po’ a decollare. I primi campanelli di allarme per Bellussi suonano al 13′ per un sinistro di Doveri di poco a lato e un tiro di controbalzo scoccato da Canessa e finito di un palmo alla sinistra del portiere savonese. Il Savona non subisce più di tanto ma in avanti il contributo di dinamismo offerto da Gomes è praticamente nullo. Ci pensa Tognoni intorno al 33′ a scaldare i guantoni di Cirelli con un destro a giro che l’estremo rossoblu sventa in tuffo.

Gli ultimi minuti di gioco della prima frazione sono una sofferenza totale. Mischie batticuore, salvataggi in extremis e una buona dose di fortuna salvano il Savona dalla capitolazione prima su un tiro di Giani da posizione invidiabile finito fuori, poi su una traversa colpita da Giani a cui è seguito il colpo di testa a porta vuota di Canessa finito clamorosamente a lato. Onestamente a fine primo tempo il vantaggio rossoblu sarebbe stato meritato.

Nel secondo tempo il Savona cocnretizza dopo 7′ un’imbucata perfetta di Fofana per Balestreto che in diagonale supera Cirelli. Il Ponsacco si disunisc ed il Savona può esprimersi con lucidità e ordine. I padroni di casa difettano in precisione al momento del tiro ed è il Savona che con Bacigalupo sfiora il 2-0 con una sberla di Bacigalupo deviata fuori da Cirelli. La reazione del Ponsacco è tutta in un destro impreciso di Doveri che finisce a lato. L’episodio che indirettamente cambia l’inerzia della partita è la mancata espulsione del difensore rossoblu Bellemo che si aggrappa platealmente e irregolarmente su una ripartenza di Gallo che aveva la strada spianata verso la porta toscana: per l’arbitro è soltanto giallo, tra le proteste in campo e sugli spalti dove la mamma del portiere savonese Bellussi ne fa le spese subendo un’aggressione da parte di un tifoso un po’ troppo agitato. Anche l’allenatore del Savona Chezzi viene allontanato dalla panchine e la partita prosegue in un clima caldissimo. Gli ultimi minuti sono determinanti nella definizione del punteggio. Al 43′ Bellemo sgancia dalla distanza un rasoterra che passa in una foresta di gambe e si infila nell’angolo basso alla sinistra di Bellussi. La temperatura del match sale alle stelle ma è il Savona che negli ultimissimi secondi spreca con Saccà il pallone della vittoria ma il rammarico è più per la rete incassata quasi a tempo scaduto che non per questa opportunità non sfruttata. Pareggio equo che allontana il Ponsacco dal sogno promozione e avvicina quello salvezza degli strscioni.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Ponsacco-Savona 1-1

Reti: 52′ Balestrero (S); 87′ Bellemo (P).

Ponsacco: Cirelli, Lici, Bellemo, Bedin, Visibelli, Mazzanti, Mariani, Negri, Canessa,Doveri, Giani. (A disp. Giacobbe, Gremigni, Menichetti, Benevniti,Santini, Castorani,Piras, Gherardi, Pellegrini) All. Giovanni Maneschi

Savona: Bellussi, Vittiglio, Grani, Gallo, Guarco, Venneri, Tognoni, Fofana, Gomes, Belstrero, Bacigalupo. (A disp. Bonavia,Pare,Ferrando,Severi,Magni, Lazzaretti,Saccà, Mehmetaj, Bottino) All. Marcello Chezzi

Arbitro: Milana (TRapani)

Spettatori: 300 circa.