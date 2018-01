Savona. Ormai continua a piovere sul Savonese da almeno un paio di giorni e sui versanti della Valbormida è allerta gialla fin dalle 20 di ieri sera con scadenza alle 8 di questa mattina. La situazione in questo momento vede neve solo ai confini con il Piemonte. Nevica infatti sulla tratta della A 6 Torino – Savona tra Ceva ed Altare. Accesso vietato in autostrada per i mezzi pesanti per trasporto eccezionale per oltre 44 tonnellate. Gli altri mezzi circolano ma la polizia stradale invita alla massima cautela. Piove invece sulle riviere ma in modo abbastanza regolare e senza che siano provocati particolari disagi o danni.