Albenga. Importante dono da parte dei Fieui di Caruggi all’ospedale di Albenga.

Ieri è stato consegnato un importante apparecchio per contribuire ad alleviare le problematiche fisiche e psicologiche dei pazienti stomizzati.

E’ la prima volta che il dispositivo viene utilizzato in Liguria.

Felicità e commozione non solo tra i pazienti ma anche tra il personale del nosocomio.

I Fieui di Caruggi non hanno mancato di lanciare una delle loro “fiondate” sottolineando come da una parte si assiste all’abnegazione e amore per il lavoro del personale medico, e dall’altra all’ “arroganza ottusa di chi non solo non sa utilizzare al meglio le risorse strutturali e umane di cui l’ospedale di Albenga è ricco, ma addirittura le boicotta e le umilia”, queste le parole dei Fieui durante la cerimonia di consegna.