Albisola. Ultimo turno di andata per le ragazze dell’Iglina che tornano alla vittoria in casa (dopo lo scivolone contro Lingotto) con un secco tre a zero che lascia poco spazio alle speranze delle giovani varesine scese in liguria con la volontà di provare a fermare la squadra di Zanoni che, a parte qualche passaggio a vuoto nel secondo set, ha sempre condotto la gara portando a casa tre punti che le permettono di rimanere in scia alla zona playoff distante solo un punto.

Iglina che si presenta in una palestra davvero calda con buona parte del settore giovanile gialloblu presente in tribuna con tamburi e bandiere per sostenere le “colleghe” più grandi. In questa cornice davvero splendida la formazione parte con le sorelle Montedoro in non perfette condizioni fisiche ma comunque in grado di portare a termine regolarmente la gara.

Ottimi gli ingressi di Giada Botta e Alessia Zannino, in particolare Giada nel finale del secondo set, con una gestione delle alzate perfetta e una buonissima serie in battuta ha dapprima riportato le compagne in partita per poi chiudere il set e portare l‘Iglina sul due a zero. Alessia Zannino, subentrata a Roberta Conterno si è fatta trovare pronta sia nelle fasi di ricezione che di difesa risultando, anche lei, determinante per la conquista dei tre punti.

Con questi tre punti l’Iglina Albisola chiude il girone di andata a 28 punti, quarta in classifica a meno uno dal terzo posto e meno due dal secondo posto, insomma ancora in piena corsa per poter tentare la scalata ai playoff.

Ora una settimana di stop dovuta alla pausa tra il girone di andata e quello di ritorno, tra due settimane l’Iglina si ripresenterà alla Massa alle 21.00 per ospitare un’altra squadra giovanile, l’Igor Volley Novara, formazione che schiera in campo talenti di altissimo livello.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Iglina Albisola – Progetto Volley Orago 3-0 (25-15/25-23/25-22)