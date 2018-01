Genova. Il Touring Club Italiano ha annunciato oggi a Palazzo Ducale, in una cerimonia alla presenza di oltre 150 sindaci, l’assegnazione di 227 Bandiere arancioni del triennio 2018-2020. In Liguria sono 15 i comuni insigniti con il vessillo che riconosce la qualità turistico-ambientale dei piccoli borghi dell’entroterra: Airole (Imperia), Apricale (Imperia), Brugnato (Spezia), Castelnuovo Magra (Spezia), Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona), Dolceacqua (Imperia), Perinaldo (Imperia), Pigna (Imperia), Pignone (Spezia), Santo Stefano d’Aveto (Genova), Sassello (Savona), Seborga (Imperia), Toirano (Savona), Triora (Imperia) e Varese Ligure (Spezia).

L’iniziativa è nata in Liguria nel 1998 (la prima bandiera arancione fu Sassello), grazie anche al contributo dell’assessorato al Turismo della Regione, con l’obiettivo di una maggiore valorizzazione dell’entroterra, del suo paesaggio, della sua storia, cultura e tipicità, per avviare un percorso di miglioramento e di crescita economica sostenibile, riconoscendo il ruolo centrale delle comunità locali.

“È bello vedere qui a Palazzo Ducale tutti i 150 sindaci Bandiera arancione”, ha commentato l’assessore al turismo della Regione Liguria Gianni Berrino, “un’occasione per rimarcare che le bandiere arancioni sono nate in Liguria, e che la Liguria è un territorio che ha molto da offrire come meta turistica, non solo per le spiagge ma anche per le eccellenze dell’entroterra”.