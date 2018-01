Savona. E’ vicina l’approvazione da parte di Regione Liguria della proposta di legge nazionale per la riforma dell’ordinamento della Polizia Locale. Lo ha annunciato oggi la vicepresidente e assessore alla Sicurezza della Regione Liguria Sonia Viale che a Savona, insieme al sindaco Ilaria Caprioglio, ha partecipato alla Messa Solenne nella Cattedrale di N.S. Assunta in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, alla presenza del Comandante di Savona, Igor Aloi insieme ai colleghi di Abissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, e Bergeggi.

La vicepresidente Viale, anche in veste di presidente del comitato tecnico consultivo regionale delle Polizie locali, ha affermato: “Oggi è fondamentale sottolineare e riconoscere il ruolo della Polizia Locale, che negli anni ha moltiplicato i propri compiti e responsabilità. L’obiettivo è presentare insieme ad altre Regioni una proposta di legge quadro nazionale sull’ordinamento della Polizia Locale. Su questo tema la prossima settimana incontrerò i rappresentanti di Anci Liguria e auspico entro breve di poter portare la proposta di legge in Giunta per l’approvazione”.