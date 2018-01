Genova. Sono 123 le manifestazioni di interesse nell’ambito del call pubblico per l’area di crisi complessa del Savonese e della Valbormida. Lo ha annunciato oggi l’assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria Edoardo Rixi. I progetti sotto 1,5 milioni sono un quarto del totale mentre prevalgono le proposte tra 1,5 e 20 milioni. A questi corrisponde il 71% degli investimenti e il 77% di occupazione. Trentatre i progetti cantierabili per un ammontare di 255 milioni di investimenti e oltre 700 addetti addizionali. La Regione ha lavorato a tappe forzate per raggiungere questi obbiettivi ed è pronta a mettere in campo tutte le risorse e gli strumenti di agevolazione disponibili.