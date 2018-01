Savona. I circoli del PD, a partire da questa sera, cominceranno il percorso di selezione dei candidati alle prossime elezioni politiche. La selezione operata a livello locale sarà, poi, sottoposta al vaglio del partito regionale e, infine, di quello nazionale.

Otto sarebbero i nomi che saranno valutati dai circoli locali. In rigoroso ordine alfabetico: Cristina Battaglia (capogruppo Pd in comune a Savona), Fulvio Briano (ex sindaco di Cairo ed ex segretario provinciale del partito), Luigi De Vincenzi (consigliere regionale PD), Anna Giacobbe (parlamentare del PD), Monica Giuliano (sindaco di Vado Ligure e presidente della Provincia di Savona), Gianluigi Granero (presidente della Lega delle cooperative della Liguria), Franco Vazio (parlamentare del PD), Renato Zunino (sindaco di Celle Ligure). Dal gruppo usciranno, probabilmente, due nomi.

I “boatos” di queste ore danno per favoriti Monica Giuliano e Franco Vazio.

Nella foto: il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano.