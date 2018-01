Borghetto Santo Spirito. É un cantiere che lavora a pieno ritmo quello aperto per i lavori di adeguamento e consolidamento degli argini del torrente Varatella che sfocia a Borghetto Santo Spirito. Lunedì inizierà la sostituzione delle condotte, nel giro di un mese, dovrebbero terminare gli interventi nell’alveo ed entro fine aprile potrebbe essere ripristinata la passerella pedonale di collegamento.

L’obiettivo è quello di arrivare prima dell’estate con il lavoro finito per offrire un bello scenario a turisti e residenti. Il primo stralcio degli interventi ha preso il via a settembre di tre anni fa. Inizialmente la previsione era di concluderli lo scorso mese di settembre dopo 730 giorni.

L’importo dei lavori era stato stimato in poco meno di 1,5 milioni di euro, dei quali 31.490 in oneri per la sicurezza. La cifra è stata finanziata per un milione di euro dalla Regione Liguria e per la restante parte dal Comune.