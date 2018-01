Finale Ligure. Oltre centoventi giorni sono trascorsi dall’ultima vittoria al “Borel”. Ora come allora fu un successo largo, 4-0 all’Argentina. Sono seguiti mesi bui e tante delusioni nel fortino che nel recente passato ha sempre marcato la superiortà dei giallorossi davanti a qualsiasi avversario. Il 5-1 inflitto al Montecatini vale doppio perchè arrivato contro una diretta concorrente e perchè consente alla squadra di Buttu di avvicinarsi concretamente alla zona salvezza aumentando il distacco dalla terz’ultima.

Beninteso, il Montecatini non è stato a guardare- soprattutto nel primo tempo- come il passivo lascerebbe supporre. La squadra toscana prima di cedere fragorosamente ha colpito ben due legni rischiando di ribaltare l’iniziale vantaggio finalese. La partita diverte, e Virdis ci impiega 10′ per spezzare l’equilibrio raccogliendo di testa un cross di Ferrara e battere Cappellini. Il momento è caldo, e Virdis cerca la doppietta con una bella conclusione che il portiere toscano devìa in angolo ripetendo il miracolo sugli sviluppi dell’angolo quando Scarrone di testa sfiora il goal.

La squadra ospite ha una fiammata vincente intorno al 15′. Prima c’è un calcio di punizione battuto da Bigazzi che colpisce la traversa dopo la deviazione della barriera, dal calcio d’angolo conseguente Melis di testa fa 1-1. E’ un episodio. La squadra di Buttu riparte all’attacco e Saba al 28′ su punizione trova l’angolo giusto riportando in vantaggio i suoi. Il Montecatini è sempre in partita e poco dopo la mezz’ora potrebbe pareggiare, ma il suo destro dalla distanza colpisce nuovamente la traversa.

Gli ultimi minuti della prima frazione sono quelli determinanti. Al 42′ Virdis colpisce il palo ma il pallone carambola su Di Nardo e si infila in rete. Al 43′ De Martini riceve in area e batte di misura Cappellini per il 4-1

Il secondo tempo è di contorno ad una partita già decisa. Per il Montecatini ogni vana speranza viene frustrata dal rosso a Melis che incassa il doppio giallo per un fallo da dietro lasciando i suoi in inferiorità. Roda e Virdis creano qualche pericolo alla porta toscana ma è al 38′ che il risultato assume contorni umilianti per gli ospiti. De Martini riceve da Capra in area e fa 5-1 con un tiro comodo comodo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Finale-Montecatini 5-1

Reti: 10′ Virdis (F); 16′ Melis (M); 28′ Saba (F); 42′ Di Nardo aut. (F); 43′, 84′ De Martini (F)

Finale: Gallo, Conti, Ferrara, Scalia, Scarrone; Saba, Figone, Roda, De Martini; Capra, Virdis. (A disp. Porta, Leo, Lala, Genta, Maiano, Cavallone, Sfinjari, Piu, Finocchio) All. Pietro Buttu

Montecatini: Cappellini; Ghimenti, Carlesi, Falivena, Di Nardo; Degl’Innocenti, Melis, Lucarelli; Fedi, Tempesti, Bigazzi. (A disp. Montenegro, Gabrieli, Politelli, Ciccone, Marinelli, Iavarone, Tempestini, Gianardi, Mitta) All. Paolo Lazzerini

Arbitro: Bordin (Bassano del Grappa)

Spettatori: 250