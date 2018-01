Cadibona. L’ufficio postale di Cadibona, in via Nazionale Piemonte 11 rosso, resta chiuso da oggi a sabato 13 gennaio per lavori di manutenzione, con riapertura quindi prevista per lunedi 15.

Per limitare i disagi ai cittadini, Poste Italiane ha allestito uno sportello dedicato presso l’ufficio di Altare, in località Lavera 7, dove sarà possibile effettuare tutte le operazioni compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.