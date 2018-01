Dopo Gustosi per natura, il marchio del Parco del Beigua che valorizza le produzioni agroalimentari locali, nasce un secondo marchio rivolto alla rete della ricettività dei Comuni dell’area protetta, per promuovere un’accoglienza di qualità legata alla valorizzazione del territorio in tutte le sue sfaccettature

Liguria. La promozione di un territorio così speciale come quello del Parco del Beigua, dove la natura selvaggia e un patrimonio di biodiversità unico fanno da scenario alle innumerevoli proposte di fruizione collegate all’escursionismo e allo sport outdoor, ma anche al turismo culturale e gastronomico, legato alla storia e alle tradizioni dei borghi dell’area protetta, passa inevitabilmente anche per il coinvolgimento della rete della ricettività locale. Il turista che frequenta il comprensorio del Beigua è esigente, variegato negli interessi, alla ricerca di autenticità e unicità che segnino lo stacco dalla quotidianità, ma non sempre ha la consapevolezza di vivere la propria esperienza di vacanza in un’area protetta.

L’obiettivo del progetto “Ospitali per natura” è proprio questo: fare del tema “parco” il filo conduttore della vacanza, coinvolgendo per primi gli operatori turistici nella scoperta delle potenzialità del proprio territorio, aiutandoli a fare rete con tutti gli attori che contribuiscono allo sviluppo economico locale grazie all’offerta di prodotti e servizi rivolti all’ospite, instaurando un’atmosfera di familiarità e accoglienza che faccia sentire il turista parte della comunità locale.

Coordinato al marchio “Gustosi per natura”, rivolto alle produzioni locali e che ad oggi ha messo in rete 27 produttori con circa 120 prodotti, “Ospitali per natura” è il nuovo marchio del Parco del Beigua che segnala le strutture che si impegnano a garantire la qualità dell’accoglienza, anche attraverso la promozione delle risorse ambientali e del patrimonio culturale, delle tradizioni e delle eccellenze agroalimentari locali, nonché delle numerose opportunità di fruizione che il nostro territorio offre. Durante il soggiorno presso gli agriturismo, i bed&breakfast, i rifugi, gli alberghi e le altre strutture ricettive che aderiscono al circuito “Ospitali per natura”, i turisti avranno a disposizione informazioni e materiali sulle caratteristiche ambientali dell’area protetta, sui percorsi escursionistici, sull’offerta culturale dei piccoli musei del territorio e sul calendario degli eventi in programma nella Riviera e Parco del Beigua, sulle attività outdoor da praticare e sui prodotti locali da degustare ed acquistare.

Il marchio viene concesso a titolo gratuito alle strutture ricettive classificate come alberghi, agriturismo, bed & breakfast, locande, affittacamere, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, rifugi escursionistici e alpini e localizzate nei Comuni appartenenti all’area protetta (Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto, Varazze e per il Comune di Genova l’area di Voltri, Crevari, Vesima e della Valle Cerusa), sulla base di uno specifico Regolamento approvato dal Parco che definisce i criteri a cui gli operatori devono conformarsi e le modalità di verifica periodica.

Le strutture ricettive “Ospitali per natura” saranno elencate in una sezione dedicata sul sito internet del Parco e costituiranno un ulteriore anello della catena di collaborazioni che negli ultimi anni l’Ente è andato via via sempre più rafforzando, per assicurare una promozione turistica coordinata del territorio senza perdere di vista i principi di sostenibilità dello sviluppo.