Albisola. Chiuso il 2017 con poche soddisfazioni e una sconfitta sul campo del Ghivizzano, l’Albisola torna in campo preparandosi ad un gennaio sulla carta favorevole: San Donato Tavarnelle, Ligorna e Scandicci al “Faraggiana”, U.Sanremo in trasferta. Partendo dai 23 punti conquistati nel girone di andata i “ceramisti” ripetendo lo stesso cammino della prima parte di stagione hanno una proiezione finale di 46 punti, sufficienti a chiudere tranquillamente il campionato. Se le tre partite casalinghe appaiono (salvo sorprese) decisamente alla portata, il derby al Comunale di Sanremo sarà il vero banco di prova per la squadra di Fossati di questo inizio 2018. Il primo obiettivo è tornare alla vittoria che manca dal derby trionfale contro il Savona giocato il 19 novembre. E’ da allora che la squadra albisolese non centra i tre punti: una sorta di maledizione da derby.

Il San Donato in classifica affianca il Savona a quota 20 ed è a sole tre lunghezze di distanza dall’Albisola. Un eventuale vittoria gialloblu significherebbe aggancio in classifica e coinvolgimento della squadra ligure nella bagarre play out. Il cammino esterno della squadra toscana ha portato soltanto 6 punti (una vittoria a Savona e tre pareggi) ma non mancano i punti di forza della squadra allenata da Simone Marmorini come il bomber Giordani autore di 8 reti ed altri elementi come Cela, Motti, e l’ex Sampdoria Nicola Pozzi che ha esordito ufficialmente lo scorso 3 dicembre.

Fabio Fossati presenta così la partita: “Abbiamo Raja squalificato per due turni, Benucci è sulla via del recupero ma non può ancora scendere in campo, qualche linea di febbre per Molinari ma dovrebbe recuperare; Pasquino è da valutare in seguito al piccolo malanno muscolare subito nell’allenamento di mercoledì. Il San Donato è una squadra che in classifica si trova sotto di noi per cui è una partita importante perchè mantenerli distanziati sarebbe importante. Giochiamo in casa e dobbiamo invertire la rotta delle ultime gare del 2017 in cui abbiamo raccolto molto poco in tutti i sensi anche sotto il punto di vista della prestazione. Vogliamo ripartire per continuare nel nostro percorso sereno e positivo.”