Pallare. Stangata per il giocatore del club Valbormidese Samuele Dotta a cui il giudice sportivo ha inflitto ben quattro domeniche di stop. Secondo il comunicato emesso oggi dalla LND Liguria, il giocatore “a seguito di una rissa scoppiata in campo e con un proprio compagno a terra, colpiva diversi calciatori avversari con pugni e gomitate, alcuni dei quali al volto, senza conseguenze lesive”. La partita in esame è Campese-Pallare 4-4 dello scorso 23 dicembre 2017