Savona. “Il nostro centro studi ci dice che a livello nazionale abbiamo assistito già sotto le feste di Natale ad una buona ripresa tendenziale negli acquisti sopratutto per il settore dell’abbigliamento.

Si pensa quindi che i saldi, avviati oggi, possano portare ad un incremento di vendite tra il 5 e il 7%. Questo ovviamente non sarà necessariamente lo scenario della Liguria e di Savona in particolare che tradizionalmente e per problemi particolari del territorio recepiscono le tendenze sempre in ritardo”. Questo un primo commento a caldo del presidente della Confcommercio provinciale Vincenzo Bertino in merito ai saldi partiti oggi anche nei negozi e centri commerciali del Savonese e in vigore fino al 18 febbraio. “Più che su evidenze reali – spiega Bertino – le nostre sono valutazioni di prospettiva e spesso, anche a livello nazionale, vanno un pò misurate a macchia di leopardo.

A Torino per esempio ci parlano di un incremento di vendite per le feste addirittura del 10%. Vedremo come andrà anche a Savona e i conti li dovremo fare alla fine di questa campagna”. Ma le svendite di fine stagione sono ancora uno strumento valido per il commercio e per fargli guadagnare terreno specie in tempo di crisi o di post crisi come questo?. Bertino non ha dubbi: “Da più parti sentiamo che i saldi non sono più utili come un tempo. I canali commerciali oggi sono i più disparati e spesso prima di arrivare al tradizionale periodo di ribassi tra gennaio e febbraio specie nei grandi centri commerciali si propongono altre campagne come accaduto lo scorso anno per esempio con il black friday. La gente quindi può essere indotta in confusione e magari rimanere un po spiazzata rispetto alle varie iniziative di marketing specie da parte della grande distribuzione”.

Quali consigli quindi per i consumatori che si muovono nella serie di proposte e di prezzi più convenienti di questi giorni? Risponde Bertino: “Il mio consiglio è quello di rivolgersi in prima battuta ai negozi che si conoscono e con i quali si ha un rapporto di fiducia da tempo. Poi se lì non si trovassero a loro agio allora si può puntare anche altrove. Ma il piccolo commerciante porta avanti solitamente una fidelizzazione verso il cliente che fa anche solitamente il suo bene in termini di qualità di prodotto e di prezzi praticati”.