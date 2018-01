Genova. E’ operativo da una decina di giorni il nuovo caporedattore della sede Rai di Genova. Si tratta del giornalista Federico Monechi, arrivato in Liguria dalla redazione toscana. Monechi, nato a Figline Valdarno (Firenze) nel 1962, laureato in Scienze politiche, giornalista professionista dal 1991, per la Rai si è occupato di cronaca ed ha seguito i principali avvenimenti e le inchieste giudiziarie: dai processi sui delitti del mostro di Firenze alle nuove Brigate rosse, la strage della stazione di Viareggio e il naufragio della nave Concordia. Nel 2005, nell’ambito del “premio cronista”, ha ricevuto il riconoscimento per i servizi sulla ricostruzione dell’eccidio nazista a Sant’Anna di Stazzema. Subentra a Tarcisio Mazzeo diventato caporedattore centrale della sede Rai di Torino a ottobre