Genova. Un piano tecnico per scongiurare nuove interruzioni sulla linee ferroviarie liguri così come accaduto tra il 10 e l’11 dicembre quando la Liguria fu colpita da una forte perturbazione che portò forti piogge sulla costa e neve nell’immediato entroterra. Ma a bloccare i treni fu un altro fenomeno, il gelicidio che ha mandato in tilt le linee aeree di alimentazione elettrica. Il piano è stato concordato nei giorni scorsi dall’assessore ai Trasporti Gianni Berrino con le associazioni dei pendolari e Assoutenti e presto sarà richiesto a Trenitalia nell’ambito del contratto di servizio. Previsti anche bonus per viaggiatori e abbonati cui le ferrovie non dovessero garantire i normali standard di servizio e in caso di ritardi non solo tra le stazioni di partenza e quelle di arrivo dei convogli ma anche per quelli originati nelle stazioni intermedie.