Loano. Sabato il Mercatino Villaggio di Natale, nei Giardini San Josemaria Escrivà tornerà ad ospitare nell’area spettacoli il Circo Incerto con il laboratorio Circo di Natale, promosso dall’Associazione Centro Culturale Polivalente di Loano, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano.

Dalle ore 16.00, Simone Peretti e i suoi aiutanti folletti di Natale condurranno i bambini alla scoperta del magico mondo del circo: potranno cimentarsi in esercizi di giocoleria (palline, piatti, cerchi, diablo, fazzoletti, bolas, ecc.) ed equilibrismo (sfera, rullo, filo teso). Inoltre, potranno misurare il proprio coraggio con esercizi sul trapezio aereo.

l pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie vedrà la presenza dell’elfo trucca-bimbi e di Babbo Natale che nella sua accogliente casetta attenderà i bambini per fare con loro una foto-ricordo.

A fare da scenografia all’iniziativa saranno gli addobbi artistici che caratterizzano il mercatino Villaggio Magie di Natale e le casette di legno ricche di tante idee regalo.

Incorniciato da una scenografia da fiaba il mercatino offrirà anche tante golosità delle feste: vin brulè, farinata, pizza, cioccolata, frittelle di mele, crepes, caldarroste.

Il mercatino Villaggio Magie di Natale si potrà visitare dalle ore 15.00 alle 19.30.

Nella stessa giornata, in Piazza Massena, la Missione Cattolica “Regina Pacis” allestirà uno stand per la promozione dei progetti della missione con la distribuzione di sacchetti di riso, di spezie e tè tipici orientali e l’esposizione di prodotti artigianali, realizzati dai ragazzi dei centri, dalle famiglie e dalle cooperative della parrocchia. Le offerte libere che saranno raccolte saranno devolute alla Onlus Caritas Children di Parma per il sostegno alla Missione Chae Hom Lampang in Thailandia. L’iniziativa proseguirà anche il 31 dicembre.

Sempre sabato, in Piazza Vittorio Veneto, alle 18.00 si svolgerà la tradizionale distribuzione del vin brulé e della cioccolata calda a cura del Gruppo Alpini di Loano. I fondi raccolti saranno devoluti all’Ospedale Gaslini di Genova.