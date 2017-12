Ci sarà tempo per fare affari fino al 18 febbraio

Savona. Sono alle porte i sald invernali. Il calendario delle vendite scontate varia da regione a regione, in quasi tutta Italia partiranno venerdì 5 gennaio 2018 tranne qualche eccezione come Valle d’Aosta, Sicilia e Basilicata dove si partirà il 3, il 6 e il 2 gennaio. In Liguria si potranno concludere affari da venerdì 5 gennaio 2018 fino al 18 febbraio.