Savona. Sarà il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti l’ospite dell’ottava puntata de “Il Lavoro risponde” in onda, eccezionalmente per questa settimana, mercoledì a partire dalle 20 sulle frequenze di RadioSavonaSound. Il Governatore ha risposto alle domande di Gian Luca Firpo sui temi caldi dell’attualità economica e lavorativa della provincia di Savona e non solo.

In studio, Ferdinando Molteni, Renato Viazzi e Alfonso Amodio.

Il programma è offerto da: Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale Savona, Unione Industriali Savona, Confartigianato Savona, Unione provinciale albergatori Savona, LegaCoop Savona, Cooperativa Augusto Bazzino.

Il programma può essere seguito su: FM 101.6 – 104.0 – 103.6 – 99.5 – 107.9 MHz e in streaming su www.radiosavonasound.it e www.rsvn.it