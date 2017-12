Carcare. I Carabinieri di Cairo hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne per aver ceduto 30grammi di hashish a due quindicenni che avevano il compito di spacciarlo. Durante la perquisizione effettuata nella casa del 30enne sono stati trovati bilancini di precisione e altri strumenti per il confezionamento e la distribuzione della sostanza stupefacente. I due minorenni sono stati denunciati in stato di libertà.