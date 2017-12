Genova. Torna l’allerta giallo domani sul Levante Ligure. Lo ha diramato la Protezione civile regionale in base alle previsioni Arpal che per domani parlano di piogge diffuse su tutta la Liguria in intensificazione dal pomeriggio con quantitativi di pioggia significativi su Ponente ligure, genovesato e entroterra di Genova e elevati, appunto, sul Levante ligure. L’allerta scatterà alle 18 di domani per cessare probabilmente alla mezzanotte. Vento da Sud-Ovest con raffiche fino 40-50 km/h su Ponente e Levante. Moto ondoso in rinforzo e temperature in diminuzione.